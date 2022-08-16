لهذا السبب.. أوكرانيا تطالب مواطنيها مغادرة هذه المنطقة فورًا

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن أوكرانيا طلبت من مواطنيها مغادرة خيرسون مع محاولة لاستعادة مناطق سيطر عليها الروس.

فيما كشفت وزارة الداخلية الأوكرانية، أن هناك أكثر من 20 ألف ضربة روسية ضد أهداف مدنية بأوكرانيا منذ بدء الحرب، مؤكدة أن الجيش الروسي نفذ منذ بدء الحرب 300 ضربة ضد أهداف عسكرية في مختلف المدن الأوكرانية.

وأكد الرئيس الأوكراني، أن كل يوم تمضيه القوات الروسية في محطة زابوروجيا النووية وحولها يزيد التهديد الإشعاعي لأوروبا، وأن بلاده تبذل قصارى جهدها لضمان أن تعيق العقوبات الجديدة على موسكو الصناعة النووية الروسية.

وأوضح مستشار الرئيس الأوكراني، أن ما قدمته أوكرانيا أغلى بكثير من أن يقود إلى مجرد وقف لإطلاق النار، وأنه لا نية لدى كييف للتفاوض مع موسكو لأن ذلك يعني نصرها في الحرب.

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وأشار وزير الدفاع الأوكراني، إلى أن أي عودة للمفاوضات مع روسيا يجب أن يسبقها وضع آلية لتعويض الخسائر ومحاسبة مرتكبي الجرائم، وأنه لا تسوية يمكن مناقشتها مع روسيا إلا بعد انسحابها من كافة الأراضي التي احتلتها.

من ناحية أخرى، أوضحت وزارة الدفاع الروسية، أنه لا تزال 56 سفينة من 14 دولة محاصرة في الموانئ الأوكرانية، لافتة إلى أن القيادة العسكرية الأوكرانية تعد استفزازًا واسع النطاق في منطقة محطة زابوروجيا النووية.