ضبط مخلفات البناء بالأراضي الفضاء وعدم تسوير المباني الإنشائية في الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - تواصل أمانة منطقة الرياض جهودها لضبط المخالفين ضمن الحملة الوطنية لرصد مخلفات البناء في الأراضي الفضاء، وعدم تسوير المباني الإنشائية. ورصد مراقبو الأمانة، خلال الوقوف على أحد المواقع، عدداً من التجاوزات، أبرزها رمي المخلفات في أرض الغير، وعدم تسوير المباني الجاري إنشاؤها، ضمن جولاتها لتحسين المشهد الحضري في المدينة.

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