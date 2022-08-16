اخبار الخليج – بالصور.. ولي العهد السعودي يشارك بغسل الكعبة المشرفة

محمد بن مسعود - الدمام - شارك‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بغسل‭ ‬الكعبة‭ ‬المشرفة‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭.‬

ولدى‭ ‬وصول‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬إلى‭ ‬المسجد‭ ‬الحرام،‭ ‬يرافقه‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬تركي‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬وزير‭ ‬الرياضة،‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬استقباله‭ ‬الرئيس‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬المسجد‭ ‬الحرام‭ ‬والمسجد‭ ‬النبوي‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬السديس،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ ‬‮«‬واس‮»‬،‭ ‬الثلاثاء‭.‬

فيما‭ ‬طاف‭ ‬بالبيت‭ ‬العتيق‭ ‬وأدى‭ ‬ركعتي‭ ‬الطواف‭ ‬فور‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬المسجد‭ ‬الحرام‭.‬

بعدها‭ ‬توجه‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬الكعبة‭ ‬المشرفة،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬بغسلها،‭ ‬ثم‭ ‬أدى‭ ‬ركعتي‭ ‬السنة‭.‬

وشارك‭ ‬بغسل‭ ‬الكعبة‭ ‬المشرفة‭ ‬مع‭ ‬ولي‭ ‬العهد،‭ ‬الأمير‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬نهار‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬محافظ‭ ‬الطائف،‭ ‬والأمير‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬جلوي‭ ‬محافظ‭ ‬جدة،‭ ‬وعضو‭ ‬هيئة‭ ‬كبار‭ ‬العلماء‭ ‬الشيخ‭ ‬صالح‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حميد،‭ ‬وعضو‭ ‬هيئة‭ ‬كبار‭ ‬العلماء‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المطلق،‭ ‬وعضو‭ ‬هيئة‭ ‬كبار‭ ‬العلماء‭ ‬الشيخ‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬الشثري،‭ ‬وعضو‭ ‬هيئة‭ ‬كبار‭ ‬العلماء‭ ‬الشيخ‭ ‬بندر‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بليلة،‭ ‬وسدنة‭ ‬بيت‭ ‬الله‭ ‬الحرام‭.‬