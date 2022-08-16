اخبار الخليج – بالصور.. ولي العهد السعودي يشارك بغسل الكعبة المشرفة

محمد بن مسعود - الدمام - شارك الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، بغسل الكعبة المشرفة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ولدى وصول ولي العهد إلى المسجد الحرام، يرافقه الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة، كان في استقباله الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية «واس»، الثلاثاء.
فيما طاف بالبيت العتيق وأدى ركعتي الطواف فور وصوله إلى المسجد الحرام.
بعدها توجه ولي العهد السعودي إلى داخل الكعبة المشرفة، حيث شارك بغسلها، ثم أدى ركعتي السنة.
وشارك بغسل الكعبة المشرفة مع ولي العهد، الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، والأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد، وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن محمد المطلق، وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد بن ناصر الشثري، وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ بندر بن عبدالعزيز بليلة، وسدنة بيت الله الحرام.
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