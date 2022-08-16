تراجع أسعار النفط.. وخام “برنت” يسجل 94 دولاراً للبرميل

محمد بن مسعود - الدمام - تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد أن جددت بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من الصين، أكبر مشتر للخام، المخاوف من حدوث ركود عالمي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا، أي 0.8%، إلى 94.37 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 44 سنتا، أي 0.5%، إلى 88.97 دولار للبرميل.

وهوت العقود الآجلة للنفط بنحو 3% خلال الجلسة السابقة، نقلاً عن رويترز.