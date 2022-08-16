القنصلية في إسطنبول: طائرة إخلاء طبي لنقل طفل إلى المملكة لاستكمال علاجه

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت القنصلية العامة بإسطنبول، أنه إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في خدمة المواطنين، وبمتابعة من سمو وزير الخارجية، قامت القنصلية العامة بإسطنبول وبالتنسيق مع وزارة الصحة بنقل طفل سعودي، بطائرة إخلاء طبي من مدينة إسطنبول إلى المملكة لاستكمال علاجه. أخبار قد تهمك

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