الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تطلق معرض الكعبة المشرفة الافتراضي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في وكالة شؤون المعارض والمتاحف معرض الكعبة المشرفة.

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف المهندس ماهر بن منسي الزهراني أن المعرض يهدف إلى إثراء تجربة الزوار وإبراز جانب جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين، ورعاية قاصديهما، وتعريف المستفيدين بما يقدم من دعم ورعاية وعناية لهم، ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يُسر وسهولة, مشيراً إلى أن يعرض المعرض وبمناسبة غسل الكعبة المشرفة بعضًا من الأدوات التي تستخدم في عملية الغسيل.

من جانبه أشار مدير عام المعارض الرقمية ومدير العلاقات العامة الإعلام بالمعرض ريان بن محمد المسعودي أن الأدوات المستخدمة في غسل الكعبة المشرفة جميعها من النحاس وصُنعت خصيصًا لهذه المناسبة المباركة، باستخدام تقنية الواقع الافتراضي السعودي للمحاكاة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

وبين المسعودي أن هذه الخدمات والجهود تنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، داعياً الله -عز وجل- أن يجزي الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- خير الجزاء على جهودهم ودعمهم الدائم للحرمين الشريفين خير الجزاء.