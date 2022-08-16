نقل طفل سعودي بطائرة إخلاء طبي من تركيا إلى المملكة لاستكمال علاجه

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قامت القنصلية العامة بإسطنبول، بنقل طفل سعودي بطائرة إخلاء طبي من مدينة إسطنبول إلى المملكة لاستكمال علاجه، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة. وقالت القنصلية إن ذلك يأتي انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في خدمة المواطنين، متمنية للطفل بالشفاء العاجل.

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