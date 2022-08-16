تزامناً مع بدء مراسم غسلها.. “شؤون الحرمين” تطلق معرض الكعبة المشرفة الافتراضي

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دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في وكالة شؤون المعارض والمتاحف، معرض الكعبة المشرفة.

وأوضحت الرئاسة أن المعرض يهدف إلى إثراء تجربة الزوار وإبراز جانب جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين، ورعاية قاصديهما، وتعريف المستفيدين بما يقدم من دعم ورعاية وعناية لهم، ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يُسر وسهولة.

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف المهندس ماهر بن منسي الزهراني، أن المعرض يقدم وبمناسبة غسل الكعبة المشرفة بعضًا من الأدوات التي تستخدم في عملية الغسيل.

وأشار مدير عام المعارض الرقمية ومدير العلاقات العامة والإعلام بالمعرض ريان المسعودي، إلى أن الأدوات المستخدمة في غسل الكعبة المشرفة جميعها من النحاس وصُنعت خصيصًا لهذه المناسبة المباركة، باستخدام تقنية الواقع الافتراضي السعودي للمحاكاة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.





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Source akhbaar24

