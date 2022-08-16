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أجرى طرفا “نزال البحر الأحمر” على لقب بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل، حامل اللقب الأوكراني “أولكسندر أوسيك”، ومنافسه البريطاني “أنتوني جوشوا”، جولة إعلاميّة خاصة أمس (الإثنين)، في جدّة حضرها أكثر من 100 إعلامي محليّ وإقليمي وعالمي.

ويتطلّع الملاكمان إلى المواجهة التي ستجمعهما، يوم (السبت) المقبل، في الصالة المغلقة في مدينة الملك عبدالله الرياضية، والتي من المتوقّع أن يشاهدها الملايين حول العالم، سواء في الصالة المغلقة، أو عبر القنوات الناقلة للحدث.

وأعرب أوسيك عن سعادته بفرصة المنافسة في المملكة والحفاظ على اللقب أمام جوشوا، لافتًا إلى أن التدريبات تُجرى بصورة رائعة، مؤكدًا جاهزيته لجميع الاحتمالات والسيناريوهات.

فيما قال جوشوا إن التحضيرات للقتال كانت قاسية ومتعبة، داعيًا جميع محبّي الملاكمة في المملكة وحول العالم لحضور هذا النزال التاريخي من أجل استعادة ألقابه في جدة كما فعلها من قبل في المملكة.

من عروس البحر الأحمر

كانت هذه تفاصيل خبر قبل المواجهة المرتقبة في جدة.. جولة إعلامية لطرفي” نزال البحر الأحمر” (فيديو وصور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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