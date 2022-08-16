هل وضع الجوال في الجيب الأمامي يضر بالقلب؟.. النمر يجيب

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أجاب الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، على عدد من الاستفسارات
ونفى النمر، في رده على أحد الاستفسارات، وجود علاقة بين وضع الجوال في الجيب الأمامي، والتسبب في أضرار بالقلب
كما أجاب النمر على سؤال مفاده: هل الاستحمام بالماء الساخن يسبب جلطات؟ ، مؤكدا أنه لا علاقة بين الأمرين
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Source almnatiq
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