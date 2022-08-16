مستجدات الغزو الروسي.. زيلينسكي يحذر من “الابتزاز النووي” وموسكو تستهدف نقطة للمرتزقة

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حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من عواقب تقاعس العالم في الدفاع عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا، فيما استهدفت روسيا قاعدة لمن وصفتهم بالمرتزقة الأجانب في منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا، ما أدى إلى سقوط عشرات القـتلى والجرحى.

زيلينسكي: العالم سيخسر ما لم يدافع عن محطة زابوريجيا النووية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس (الإثنين)، إن العالم سيخسر أمام الإرهـاب ويرضخ للابتزاز النووي ما لم يتخذ إجراءً لمنع وقوع حـادث في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا.

وأضاف أنه إذا لم يظهر العالم الآن القوة والحسم للدفاع عن محطة طاقة نووية واحدة، فهذا يعني أن العالم سيخسر لصالح الإرهـاب ويرضخ للابتزاز النووي.

محاكمة “مرتزقة” أجانب يعملون لصالح أوكرانيا

أجرى الانفصاليون المدعومون من موسكو في شرق أوكرانيا محاكمة لخمسة أجانب، هم ثلاثة بريطانيين وكرواتي وسويدي، متّهمين بالقـتال في صفوف الجيش الأوكراني كـ”مرتزقة”، في تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن “المحكمة العليا” في منطقة دونيتسك الانفصالية افتتحت جلسة محاكمة المتّهمين الخمسة وهم البريطانيون جون هاردينغ وأندرو هيل وديلان هيلي والكرواتي فيكوسلاف بريبيغ والسويدي ماتياس غوستافسون.

روسيا تستهدف نقطة للمرتزقة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استهداف قاعدة لمن وصفتهم بالمرتزقة الأجانب في منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إن الهجوم أدى إلى سقوط أكثر من 150 قتـيلاً وجريحاً.



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Source akhbaar24

