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هل كنت تعلم أن مكعب الثلج الصغير قد يكون المكون السري لوصفة جمال سحرية مجانية؟ اقرأ المقال لتتعرف على فوائد مكعب الثلج للبشرة.

قد تلجأ الفتاة للكثير من مستحضرات التجميل باهظة الثمن في محاول للحصول على بشرة جميلة، دون أن تعرف أن مكعب الثلج له العديد من الفوائد الصحية والجمالية، فما هي فوائد مكعب الثلج للبشرة؟

فوائد مكعب الثلج للبشرة

إن فوائد مكعب الثلج للبشرة عديدة ومتنوعة، وهذه أهمها:

1. علاج حب الشباب وتهيج البشرة واحمرارها

إذا كنت تعانين من حب الشباب أو احمرار في البشرة وتهيج، قد يكون مكعب الثلج هو الحل الأمثل لمشكلتك.

ضعي مكعب الثلج داخل منديل أو قطعة قماش رقيقة ونظيفة وقومي بتمريره على الحبوب والمناطق المحمرة بعد أن تكوني قد قمت بغسل وجهك جيدًا وذلك لمدة دقيقة كاملة، ثم ربتي على وجهك بمنشفة جافة وناعمة لتجفيف بشرة الوجه.

قومي بتكرار هذه العملية يوميًا قبل النوم وسوف تلاحظين الفرق خلال مدة قصيرة.

2. علاج انتفاخ العينين

إذا كنت تعانين من انتفاخ في منطقة العينين، خاصة في منطقة أسفل العين لأسباب، مثل: التوتر وقلة النوم والتقدم في العمر وغيرها، ننصحك باللجوء لمكعب الثلج.

ضعي مكعب الثلج في قطعة قماش رقيقة ومرريه بلطف على المنطقة المنتفخة بانتظام بشكل متكرر لفترة قصيرة.

كرري هذه العملية يوميًا وسوف تلاحظين تحسنًا في مظهر منطقة تحت العينين، ليقل الانتفاخ ويبرز جمال عينيك.

3. تصغير حجم المسامات وإغلاقها

ينصح الكثير من خبراء التجميل المرأة بتمرير مكعب ثلج في قطعة قماش على بشرة وجه نظيفة قبل وضع المكياج، وذلك لما لمكعب الثلج من تأثير على البشرة فيجعلها تبدو أكثر نعومة ونقاء وتجانسًا في المظهر.

كما يرجح البعض قدرة مكعبات الثلج على تصغير المسامات وإغلاقها في بعض الأحيان بشكل نهائي معيدة إياها إلى وضعها الطبيعي، وذلك كله شريطة استعمال طريقة مكعب الثلج بانتظام.

4. التخلص من الهالات السوداء تحت العينين

إذا كنت ممن يعانين من الهالات السوداء تحت العينين وقمت بتجربة الكثير من الحلول، فقد ترغبين بإعطاء العلاج بمكعب الثلج فرصة.

ويفضل أن تستعملي مكعبات ثلج تحتوي على مكونات إضافية لفاعلية مضاعفة في محاربة الهالات السوداء، مثل: ماء الورد وقطرات من الليمون وزيت شجرة الشاي وغيرها.

إن تدليك البشرة بنعومة ولطف بمكعبات ثلج تحتوي على واحد أو أكثر من المكونات السابقة قد يخلصك من الهالات السوداء تحت العينين بشكل نهائي.

5. منح مكياج طبيعي للبشرة

قد تضطرين لاستخدام المكياج الثقيل في بعض المناسبات لإبراز جمالك، ولكن ما قد لا تعرفينه هو أن مثل هذه المستحضرات قد تلحق ضررًا شديدًا ببشرتك على المدى البعيد.

كما أنها قد تؤثر بشكل عكسي فتطمس جمالك الطبيعي بدلًا من أن تبرزه، لذلك أحضرنا لك اليوم حلًّا قد يبدو غريبًا لكنه رائع وفعال.

قومي باستعمال مكعبات الثلج، ودلكي بشرتك النظيفة بلطف ونعومة لفترة قصيرة وسوف تشعرين أن مظهر بشرتك أصبح أكثر نضارة وجمالًا بشكل فوري.

ولتحصلي على نتيجة رائعة، ضعي مرطب الوجه المفضل لديك حال أن تنتهي من تدليك بشرتك بالثلج، وستلاحظين بعد ذلك فورًا أن بشرتك أصبحت تبدو رائعة ناهيك عن أن وجنتيك سوف تبدوان مشرقتين أكثر من ذي قبل بأضعاف.

كما أنه من فوائد مكعب الثلج للبشرة عند استخدامه قبل وضع كريم الأساس، أنه يجعل مكياجك يبدو خاليًا من العيوب ويدوم لفترة أطول.

توجهي إلى مجمد الثلاجة الآن، وتعرفي على الإضافة الجديدة لنظام جمالك اليومي، والتي قد تحمل لك ولبشرتك مفاجآت سارة إذا ما تم استعمالها بانتظام وبطريقة صحيحة.

6. فوائد مكعب الثلج الأخرى للبشرة

لا تقتصر فوائد مكعب الثلج للبشرة على ما ذكرناه فقط، بل تمتد لتشمل الآتي أيضًا:

تقليل ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

علاج الطفح الحراري بسهولة.

تخفيف حروق الشمس.

تقليل إنتاج الزيت الزائد من البشرة.

منح بشرة مشرقة ومتوهجة وحيوية.

تعزيز امتصاص البشرة لجميع المنتجات التي تضعها عليها.

نصائح ومحاذير

بالرغم من فوائد مكعب الثلج للبشرة، إلا أنه هناك بعض المحاذير التي يجب معرفتها لتفادي أي أضرار محتملة، وهي كالآتي:

تجنب فرك بشرتك بالثلج عدة مرات في اليوم.

التأكد من نظافة وجهك وخلوه من المكياج قبل استخدام مكعب الثلج.

التدليك بحركات دائرية صغيرة.

تجنب وضع مكعب الثلج مباشرة على وجهك.

تجنب فرك منطقة معينة من بشرتك بمكعب الثلج أكثر من دقيقة.



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Source akhbaar24

