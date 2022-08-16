الجوز البرازيلي: القيمة الغذائية و6 فوائد صحية

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هل أنت من محبي المكسرات؟ هل تعرف الجوز البرازيلي؟ سواء سبق أن جربته أم لم تجربه من قبل، سوف تغير رأيك بعد معرفة فوائد الجوز البرازيلي المختلفة للجسم، وقيمته الغذائية العالية والعناصر التي توجد به، بالإضافة لكيفية تناوله ومعلومات صحية ومفيدة أخرى، فاحرص على متابعة الفقرات التالية.

نبذة عن الجوز البرازيلي الجوز البرازيلي Brazil nut هو أحد المكسرات الأصلية التي تتواجد في غابات الأمازون المطيرة في البرازيل وبوليفيا وبيرو.

وهو نوع من المكسرات له ملمس وقوام ناعم وطعم مميز، كما أنه غني بالطاقة والعناصر الغذائية مثل، الدهون والبروتين والألياف وغيرهم.

وتناول هذا الجوز يقدم للجسم فوائد عديدة ومختلفة.

القيمة الغذائية للجوز البرازيلي يُعتبر الجوز البرازيلي من أغنى المصادر الغذائية لعنصر السيلينيوم، وهو معدن أساسي له خصائص مضادة للأكسدة، ويلعب دوراً هاماً في عمليات عديدة مثل التكاثر والتمثيل الغذائي وصحة المناعة. وتحتوي الحصة من الجوز البرازيلي (حوالي 3 حبات) على المغذيات التالية:

السعرات الحراربة: 99 سعر حراري.

البروتين: 2.15 جم. الدهون: 10.06 جم.

الكربوهيدرات: 1.76 جم.

الألياف: 1.10 جم.

السيلينيوم: من 204 إلى 273 ميكروجرام.

الفوسفور: 109 مجم.

البوتاسيوم: 99 مجم.

المغنيسيوم: 56 مجم.

الكالسيوم: 24 مجم.

الزنك: 0.61 مجم.

الحديد: 0.36 جم.

الصوديوم: 0 مجم.

فوائد الجوز البرازيلي إليكم أبرز الفوائد الصحية المحتملة للجوز البرازيلي:

1- مفيد لصحة القلب يحتوي الجوز البرازيلي على دهون صحية تُعرف بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة. فوفقاً للجمعية الأمريكية للقلب، فإن تناول هذه الدهون بدلاً من الدهون المشبعة والمتحولة يساعد في تحسين مستويات الكوليسترول، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية والسكتة الدماغية والسمنة والسكري من النوع الثاني.

2- ملئ بمضادات الأكسدة يحتوي الجوز البرازيلي على السيلينيوم الذي يساعد في دعم نظام مضادات الأكسدة في الجسم والوقاية من الإجهاد التأكسدي، حيث يقوم الكبد بتكسير السيلينيوم إلى بروتين يُعرف باسم selenoprotein P، الذي يقوم بإزالة الجذور الحرة الضارة التي تتسبب في حدوث الإجهاد التأكسدي المرتبط بخطر حدوث العديد من الحالات الصحية المزمنة مثل، السرطان.

3- تقليل الالتهابات يحتوي هذا النوع من الجوز على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الالتهابات المرتبطة بالإصابة بالعديد من الحالات الصحية المزمنة.

4- خفض سكر الدم الأطعمة الغنية بالسيلينيوم يمكن أن تُحسن من مستويات سكر الدم في الجسم، حيث أشارت بعض الدراسات الأوروبية أن تناول حبة واحدة من الجوز البرازيلي يومياً لمدة 8 أسابيع ساعد في تقليل مستويات الكوليسترول وسكر الدم.

كما وجدت دراسات أخرى أن تناول كميات معينة من مكملات السيلينيوم لفترة معينة من الوقت، ساعدت في تقليل مستويات الأنسولين وساعدت أيضاً في تحسين حساسية الأنسولين لدى الأشخاص المصابين بالسكري النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية.

5- تحسين صحة الدماغ يحتوي الجوز البرازيلي على آثار مضادة لأكسدة قوية، يمكن أن تساعد في دعم وتعزيز صحة الدماغ. وربط العلماء ما بين انخفاض وظيفة وقدرة مضادات الأكسدة وبين ضعف الإدراك والإصابة بالأمراض العصبية مثل مرض ألزهايمر. واقترحت بعض الدراسات أن مصابي مرض ألزهايمر يعانون من انخفاض مستويات السيلينيوم، مقارنة بغير المصابين. ووفقاً لهذا أشارت بعض الدراسات الأخرى إلى أن تناول الجوز البرازيلي يومياً لمدة 6 أشهر له آثار إيجابية على الوظائف الإدراكية بين المصابين بضعف الإدراك الخفيف.

6- فوائد الجوز البرازيلي للغدة الدرقية نقص السيلينيوم يمكن أن يتسبب في حدوث اضطرابات هرمونية يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على النوم والمزاج والتركيز وعملية الأيض (التمثيل الغذائي). ويلعب عنصر السيلينيوم دوراً هاماً في إنتاج الهرمونات، حيث تستخدم الغدة الدرقية السيلينيوم لتحويل هرمون الغذدة الدرقية إلى صورته النشطة، والحصول على كمية كافية من السيلينيوم من المصادر الغذائية يمكن أن يساعد في تنظيم مشاكل الغدة الدرقية مثل، قصور أو خمول الغدة الدرقية.

كيفية تناول الجوز البرازيلي

يمكن تناول الجوز البرازيلي كوجبة خفيفة أو إضافته إلى الأطعمة الأخرى. ويمكن تناول هذا الجوز بصورة نية أو محمص. وإليكم كيفية تناوله بطرق مختلفة:

على الموقد (البوتجاز)

قم بوضع طبقة أو كمية من الجوز على مقلاة على انار الموقد.

قم بتقليب الجوز كل دقيقة لتجنب احتراقهم.

قم بطبخهم لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 10 دقايق، لحين ظهور رائحة من الجوز.

في الفرن (مشوي) قم بتسخين الفرن على درجة حرارة 350 فهرنهيت.

قم بوضع الجوز على طبقة من ورق الزبدة في على صينية مخصصة للخبز.

قم بوضع الصينية في الفرن لمدة 5 دقايق.

قم بتقليب الجوز، ثم تركه لمدة 5 دقائق أخرى.

قم بإخراج الجوز ووضع ملح أو أي بهارات مفضلة.

يترك الجوز حتى يبرد قبل تناوله.

ويمكن إضافة الجوز للأطباق المختلفة مثل السلطة والمعكرونة، كما يمكن أن يُقطع ويوضع على الشوفان والكيك أو الكحك.

أضرار الجوز البرازيلي

كما هو الحال مع أنواع المكسرات المختلفة، يحتوي الجوز البرازيلي على كمية مرتفعة من السعرات الحرارية، وتناوله بكثرة يمكن أن يتسبب في زيادة الوزن. كما يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من الحساسية تجاه المكسرات بأنواعها، وتناولها يتسبب في حدوث أعراض جانبية ومضاعفات خطيرة.

وتُعتبر أبرز المخاطر المتعلقة بهذا النوع من الجوز هي الإصابة بسُمية السيلينيوم Selenium Toxicity، والتي قد تحدث نتيجة تناول كميات كبيرة من هذا الجوز.

ويمكن أن تتسبب سمية السيلينيوم في ظهور الأعراض الجانبية التالية:

الدوار.

مشاكل هضمية.

خسارة الشعر.

أظافر هشة وضعيفة.

الطفح الجلدي.

مشاكل في الجهاز العصبي.

التعب. العصبية.

تعب وتورم العضلات.

ألم المفاصل.

كما يمكن أن تحدث أعراض ومشاكل خطيرة أخرى، منها: متلازمة الضائقة التنفسية الحادة Acute Respiratory Distress.

الأزمة القلبية.

الفشل الكلوي.

فشل القلب.

الوفاة، في حالات نادرة.



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Source akhbaar24

