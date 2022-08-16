محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أجاب الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، على عدد من الاستفسارات
ونفى النمر، في رده على أحد الاستفسارات، وجود علاقة بين وضع الجوال في الجيب الأمامي، والتسبب في أضرار بالقلب
كما أجاب النمر على سؤال مفاده: هل الاستحمام بالماء الساخن يسبب جلطات؟ ، مؤكدا أنه لا علاقة بين الأمرين
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر هل وضع الجوال في الجيب الأمامي يضر بالقلب؟.. النمر يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.