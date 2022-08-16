بالقنبلة القذرة.. مجهولون يهددون عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد مداهمة منزل ترامب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
تلقت عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي بالولايات المتحدة تهديدات من مجهولين عقب مداهمة منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
وتحولت عملية مداهمة منزل ترامب إلى محور اتهام متبادل بين أعضاء الحزب الديمقراطي المنتمي إليه الرئيس الحالي جو بايدن والحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب
وتمت عملية المداهمة بناء على أسانيد قانونية مفادها أن ترامب ما زال يحتفظ بوثائق تتعلق بالأمن القومي الأمريكي في منزله، بينما لا توجد حصانة قانونية في الولايات المتحدة للرؤساء السابقين
ورصدت تهديدات مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة على خلفية مداهمة منزل ترامب
وتضمنت تلك التهديدات وضع ما يسمى «القنبلة القذرة»، أمام مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي؛ حيث يصر أنصار ترامب على أن انتخابات 2020م سرقت لصالح مرشح بعينه وأن اقتحام منزل ترامب نوع من المكايدة السياسية
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