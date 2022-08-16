انتشال غريقين من مستنقع مائي بجازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

انتشل غواصو الدفاع المدني، جثتي يمنيين يبلغان من العمر 18 و25 عاماً من مستنقع مائي، خلفته السيول والأمطار التي تجتاح منطقة جازان هذه الأيام. وأوضح أحد أقارب الغريقين أن أحدهما دخل المستنقع لغرض السباحة، إلا أنه لم يستطع الخروج، فحاول الآخر إنقاذه إلا أنهما غرقا معاً.

وانتشلت فرق الدفاع المدني جثتيهما بعدما فارقا الحياة. يذكر أن السيول تواصل الجريان في المنطقة التي تشهد حالياً هطول الأمطار على المحافظات والمرتفعات الجبلية، وبدورها تعمل الجهات المختصة على تحذير الأهالي من مخاطر تلك الحالة المطرية ومن آثار عبور السيول.

وتشهد منطقة جازان سنوياً حالات مطرية في موسم الأمطار تتفاوت قوتها بين الخفيفة والمتوسطة والشديدة.

فيما توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد منطقة جازان هطول أمطارٍ من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط للبَرَد وجريانٍ للسيول.