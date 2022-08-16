تعرف على الأدوات المستخدمة في غسل الكعبة المشرفة.. «صُنعت خصيصًا لها»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

مراحل غسل الكعبة المشرفة

وبدأ أمير منطقة مكة المكرمة، مراحل غسل الكعبة بعد أداء صلاء الفجر، حيث استخدم في الغسل خليط مكون من الورد الطائفي وماء زمزم والعود الفاخر، كما تم إعداد المناشف لاستخدامها في مسح وتجفيف جدران الكعبة.

كما تضمنت مراحل غسل الكعبة، تنظيف أرضيتها التي تم كسوها بالرخام، واستخدم في غسل جدار الكعبة من الداخل 45 لتراً من ماء زمزم، بالإضافة إلى استخدام50 تولة من الورد الطائفي والعود الكمبودي الفاخر.

وفيما يخص الأدوات التي يتم استخدامها في غسل الكعبة المشرفة، المدير العام للنظافة والفرش بالمسجد الحرام، أن جمع الأدوات التي يتم استخدامها مطلية بالفضة، ويتم الاعتماد على عدد من الأدوات، من بينها ٤ غالونات سعة 10 لترات، تحتوي على الخلطة الخاصة بغسل الكعبة و التي تتكوّن من ٤ تولات من دهن العود الفاخر.

وأضاف ، أنه يتم استخدام أيضا مجموعة تولات من الورد الطائفي والعنبر، التي يتم خلطها مع ماء زمزم المبارك، كما يتم استخدام 4 مكانس قش ذات مسكات من الفضة، لكنس النمش والشوائب داخل الكعبة، وقبل الغسل، نقش عليها عبارة “هي الكعبة الغراء ما أضوع الشذا وما أطهر الجدران بالنور تغسل”.

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وأشار إلى أنه يتم استخدام 4 مماسح أخرى ذات مسكات من الفضة في تنظيف الكعبةالمشرفة من الداخل، يتم استعمالها خصيصا لمسح حيطان الكعبة في الأماكن المرتفعة والبعيدة عن متناول اليد كما تُستخدم 4 فوط ذات مسكات خشبية لمسح أرضيات الكعبة وتجفيف مياه الغسيل بها.

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