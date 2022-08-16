مصر.. حريق في كنيسة أخرى بالجيزة و”الداخلية المصرية” تكشف التفاصيل

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نشب حريق، مساء أمس (الإثنين)، في كنيسة العذراء والأنبا موسى الأسود بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيرة في مصر.

وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا بشأن الواقعة، أفادت فيه بحدوث ماس كهربائي بإحدى لوحات الكهرباء الداخلية بمبنى الكنيسة.

وأوضحت الوزارة أنه بالفحص تبين التعامل في حينه مع الواقعة بمعرفة أحد العاملين بالكنيسة، ولم تسفر الواقعة عن أي خسائر.

وبينت أن مسؤولي الكنيسة اعتذروا عن اتخاذ إجراءات قانونية لمحدودية الواقعة، مضيفة أنه تم إخطار شركة الكهرباء للتأكد من سلامة الوصلات الكهربائية داخل مبنى الكنيسة.

وكان حريق ضخم اندلع نتيجة حدوث ماس كهربائي في كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة أول أمس (الأحد)، أسفر عن وفاة 41 شخصًا و12 مصابًا.



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Source akhbaar24

