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أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات باستمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة، اليوم (الثلاثاء)، على عدة مناطق بينها الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتوقع المركز، استمرار تأثر أجزاء من مناطق الرياض والقصيم برياح نشطة وأتربة مثارة يُصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة 8 مساءً.
ونوه إلى استمرار تأثر مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وعسير، برياح نشطة وسحب رعدية يُصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة العاشرة مساءً.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيهات من “الأرصاد” برياح نشطة وأتربة مثارة في الرياض وسحب رعدية على مكة والمدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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