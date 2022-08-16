تنبيهات من “الأرصاد” برياح نشطة وأتربة مثارة في الرياض وسحب رعدية على مكة والمدينة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات باستمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة، اليوم (الثلاثاء)، على عدة مناطق بينها الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتوقع المركز، استمرار تأثر أجزاء من مناطق الرياض والقصيم برياح نشطة وأتربة مثارة يُصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة 8 مساءً.

ونوه إلى استمرار تأثر مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وعسير، برياح نشطة وسحب رعدية يُصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة العاشرة مساءً.





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Source akhbaar24

