رئيس هيئة الفروسية وسمو محافظ الطائف يستعرضان الخطط المتعلقة بموسم سباقات الخيل

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استعرض صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل ، مع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف ، الخطط الإستراتيجية المتعلقة بتعزيز ميدان الملك خالد بالحوية وسباقات موسم الطائف، وفق رؤية وتطلعات القيادة الحكيمة، بما يلبي طموحات زوار وأهالي المحافظة والمهتمين بسباقات الخيل.

جاء ذلك خلال استقبال سمو رئيس هيئة الفروسية لسمو محافظ الطائف في ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية.

وأكد الأمير بندر بن خالد الفيصل أن إدارة نادي سباقات الخيل تعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة _ حفظها الله _ للإرتقاء بهذه الرياضة العريقة بما يتوافق مع تطلعات وأهداف رؤية المملكة 2030.

حضر الاستقبال صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت محمد العبدالله الفيصل مستشارة رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، وأمين محافظة الطائف الدكتور أحمد القثامي وأمين عام هيئة الفروسية الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل المهندس مروان العليان.

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Source almnatiq

