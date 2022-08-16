شكرا لقرائتكم خبر عن تاليسكا يشعل أزمة جديدة بين صفوف النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت العديد من التقارير الصحفية إلى حدوث توتر شديد بين صفوف النصر خلال الوقت الحالي، بعد الأزمة الأخيرة التي جمعت أندرسون تاليسكا وروي جارسيا المدير الفني للعالمي.

وبحسب ما أشارت إليه العديد من الأنباء فإن الأزمة اشتغلت بين تاليسكا وجارسيا بسبب تأخر النجم البرازيلي عن معسكر الفريق في اسبانيا لمدة 8 أيام، بسبب انشغاله بحفلاته الغنائية في البرازيل.

النصر يقع في مواجهة ودية قوية أمام العربي القطري اليوم

يقع النصر في مواجهة ودية أمام العربي القطري مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16 من شهر أغسطس الجاري، ضمن استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد 2022/2023.

ويحتضن ملعب مرسول بارك مجريات اللقاء المرتقب بين النصر ونظيره القطري، نادي العربي مساء اليوم

تعرف على تشكيل النصر المتوقع لمباراة العربي الودية

من المتوقع أن يدخل الأصفر بالتشكيل التالي أمام النادي القطري:

في حراسة المرمي: أوسبينا

وفي خط الدفاع: آل منصور، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، كونان.

وفي خط الوسط: بيتي، عسيري، مختار علي، علي الحسن

وفي خط الهجوم: الغنام، فينسيت أبو بكر.

تعرف على جدول مباريات النصر في الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

-«الجولة الأولى»

- النصر × الوحدة.

-«الجولة الثانية»

- التعاون × النصر.



-«الجولة الثالثة»

- النصر × ضمك.

-«الجولة الرابعة»

- الباطن × النصر.

-«الجولة الخامسة»

- النصر × الإتحاد.

-«الجولة السادسة»

- ابها × النصر.



-«الجولة السابعة»

- النصر × العدالة.

-«الجولة الثامنة»

- النصر × الفيحاء.

-«الجولة التاسعة»

- الرائد × النصر.

-«الجولة العاشرة»

- النصر × الهلال.

-«الجولة الحادية عشر»

- الخليج × النصر.

-«الجولة الثانية عشر»

- النصر × الطائي.

-«الجولة الثالثة عشر»

-الشباب × النصر.

-«الجولة الرابعة عشر»

- النصر × الإتفاق.

-«الجولة الخامسة عشر »

- الفتح × النصر.