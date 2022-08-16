شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يكشف آخر تطورات قضيته مع النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، عن آخر تطورات قضيته مع فريق النصر السعودي في الفترة الأخيره قبل بداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الكروى الجديد 2022-2023.

آخر تطورات قضية محمد أبو جبل

وقال محمد أبو جبل خلال تصريحات تلفيزيونية:"قضيتي مع النصر في الوقت الحالى مستمره وهي حاليًا مع الفيفا، المحامي الخاص بي قام بإرسال العديد من الرسائل لهم وأكثر من مرة وكان التواصل معهم في الوقت السابق عن طريق الإيميلات فقط، وأصبحت القضية في الفيفا".

وأضاف:"النصر قام بفسخ عقده من طرف واحد فقط، وقمت باللجوء إلى الفيفا من أجل الحصول على كافة حقوقى، وأن الآن لاعب حر في الوقت الحالي وأمتلك العديد من العروض في مصر وخارج مصر".

واختتم ابو جبل تصريحاته:"في اليوم الأخير لي داخل نادي الزمالك كنت اتحدث مع المدرب البرتغالي فيريرا، وكنت استفسر عن عدم وجودي في الملعب بشكل أساسي وذلك قبل مباراة الزمالك والأهلي في الدوري، والذي غبت فيه بسبب الإصابة".