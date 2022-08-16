شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يفاوض موسيماني للعودة إلى تدريب الفريق.. الحقيقة كاملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت العديد من التقارير الصحفية في الساعات القليلة الماضية عن وجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي المصري لعودة الجنوب إفريقي بيستو موسيماني لتدريب الفريق مرة أخرى.

حقيقة مفاوضة الأهلي موسيماني للعودة إلى تدريب الفريق

وحسم الإعلامي المصري وحارس المرمى السابق أحمد شوبير حقيقة الأمر عبر برنامجه " ملعب أون تايم"، مشيرًا إلى أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة.

وذكر شوبير في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»:«طلع كلام من شوية، أن الأهلي بدأ في التفاوض مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، لكي يعود لتولي تدربي فريق الكرة مع بداية الموسم الجديد».

وواصل: «تحدثت مع مسؤول في النادي الأهلي، أكد لي أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة».

وفي السياق ذاته رحل موسيماني عن تدري المادر الأحمر في شهر يونيو الماضي، بعدنا فسخ التعاقد بين الطريق بالتراضي..

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2021/2022 والقنوات الناقلة

يقع الأهلي ضيفًا على ايسترن كومباني يوم السبت القادم الموافق 20 من شهر أغسطس الجاري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

على أن يذاع اللقاء المرتقب بين الطرفين عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

موقف الأهلي في جدول ترتيب الدوري المصري 2021/2022

يقع وصيف القارة 2021/2022 في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 62 نقطة فقطا لا غير.