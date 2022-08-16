إخلاء قطار في ألمانيا بسبب حالة إعياء جماعي.. ماذا حدث؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

باشرت قوات الإطفاء في العاصمة الألمانية وفرق أخرى إخلاء قطار بمحطة قطار فريدريش شتراسه أمس الاثنين بسبب حالة إعياء جماعي بين الركاب.

وقالت قوات الإطفاء إنه وقعت “حالات إصابة جماعية”، موضحة أن العديد من الأشخاص يعانون مشاكل في الدورة الدموية. وكان الجو حارا للغاية وقت وقوع الحادثة. ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين أصيبوا بشكل فعلي.

وعلى الفور، تم إيقاف حركة القطارات في قلب برلين بشكل مؤقت بسبب هذه المشكلة ولم يسر هذا الوقف على قطارات الضواحي وحسب ،بل كذلك على قطارات المسافات البعيدة.

وأشارت بيانات السكك الحديدية والشرطة الاتحادية إلى أن بعض الركاب تمكنوا بالفعل من النزول من القطار المعطوب إلى الهواء الطلق بأنفسهم وذلك قبل بدء عملية الإجلاء، وساروا على الخط الحديدي صوب المحطة. وقالت الشركة والشرطة إن هذا السير غير مسموح به وخطير.

في سياق متصل، قالت متحدثة باسم شركة السكك الحديدية إنه كانت هناك حاجة إلى إخلاء قطار ضواحي “إس بان” بعد توقفه عن الحركة قبل الوصول إلى المحطة بسبب عطل فني.