يبلغ ثمنه 25 مليون دولار.. حريق هائل يدمر يختًا عملاقًا بسواحل إسبانيا (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أظهر مقطع فيديو متداول اندلاع حريق هائل في إحدى اليخوت العملاقة أمام سواحل جزيرة “فورمينتير” الإسبانية. وبحسب المعلومات، اليخت يمتلكه المليونير الإيطالي “باولو سكوديري”، ويبلغ ثمنه ما يقارب من 25 مليون دولار. وتسبب الحريق الهائل في تدمير اليخت بشكل كامل، كما يظهر في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لا يزال سبب اندلاع الحريق مجهولا حتى الآن أخبار قد تهمك

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