شكرا لقرائتكم خبر عن استعباد الهلال من دوري أبطال آسيا.. تعرف على الحقيقة كاملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتشرت العديد من الأنباء عبرونواقع التواصل الإجتماعي في الساعات القليلة الأخيرة عن احتمالية استبعاد نادي الهلال السعودي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وجاء ذلك بعدما قدم الدحيل القطري شكوى رسمية ضد الزعيم للاتحاد الدولي والآسيوي بتهمة تحريض النجم البلجيكي إدميلسون جونيور للرحيل عن صفوف النادي القطري منضمًا إلى بطل آسيا 2020/2021، وفقًا لما تداولته العديد من الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وادعت تلك الأنباء أن الزعيم مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال آسيا، بعد الشكوى التي قدمها النادي القطري ضد الأزرق.

خالد جاسم يكشف حقيقه تقديم الدخيل شكوى رسمية ضد الهلال

وكشف الإعلامي القطري خالد جاسم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حقيقة تقديم الدحيل شكوى ضد الهلال، أمام الاتحادين الدولي والآسيوي.

نافيًا ما تردد بشأن تلك الأزمة، حيث أكد أنها مجرد إشاعة فقط لا غير.

تعرف على موعد مباراة الهلال الأولى في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

من المقرر أن يفتتح الهلال مشواره في الدفاع عن اللقب بمواجهة سهلة أمام نادي الخليج " الصاعد حديثًا إلى صفوف دوري المحترفين السعودي.

على أن تقام المباراة يوم الخميس الموافق 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي 2022/2023

من المقرر أن تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية مباريات الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجديدة 2022/2023، بعدما توصلت إدارة القناة مع الاتحاد السعودي إلى توقيع عقد لمدة 3 مواسم.

تعرف على جدول مباريات الهلال في الدور الأول من الدوري السعودي 2022/2023

‏•الجولة الأولى - الخليج × الهلال.

‏•الجولة الثانية - الهلال × الفيحاء.

‏•الجولة الثالثة - الفتح × الهلال.

‏•الجولة الرابعة - الهلال × الوحدة

‏•الجولة الخامسة - الهلال × التعاون.

‏•الجولة السادسة - الاتفاق × الهلال.

‏•الجولة السابعة - الهلال× الشباب.

‏•الجولة الثامنة - الطائي × الهلال.

‏•الجولة التاسعة - الهلال × الباطن.

‏•الجولة العاشرة - النصر × الهلال.

‏•الجولة الحادية عشر - الهلال × ضمك.

‏•الجولة الثانية عشر - الاتحاد × الهلال.

‏•الجولة الثالثة عشر - الهلال × العدالة.

‏•الجولة الرابعة عشر - أبـها × الهلال.

‏•الجولة الخامسة عشر - الهلال × الرائد.