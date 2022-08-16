شكرا لقرائتكم خبر عن "تسجيلات صوتية" تُدين للنصر.. الاتحاد يمهد لتقديم شكوى ضد العالمي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت العديد من التقارير الصحفية في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء الموافق 16 من شهر أغسطس الجاري، عن مفاجآة من العيار الثقيل بعدما أشارت إلى وجود قضية " تسجيلات صوتية" جديدة في الدوري السعودي.

تسجيلات صوتية في قضية "الممرات"

وكشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عن وجود قضية نارية من المرتقب أن ترفع على النصر، خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار الصرامي في تصريحات تلفزيونية إلى امتلاك مجلس إدارة نادي الاتحاد، "تسجيلات صوتية" تُدين النصر، في قضية التفاوض مع المولد وفواز القرني ثنائي الاتحاد.

ويُطالب الصرامي، مجلس إدارة نادي الاتحاد في الوقت الحالي، بـ "تسريب" هذه التسجيلات، خاصة بسبب ما بدر من العالمي في قضية حمدالله.

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة أمام العربي

يقع النصر في مواجهة ودية قوية أمام العربي القطري، ضمن استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد 2022/2023، المقرر أن ينطلق في غضون الأيام القليلة المقبلة.

ويستعد ملعب مرسول بارك لاستضافة مجريات اللقاء المرتقب بين النصر ونظيره القطري، نادي العربي مساء اليوم

تشكيل النصر المتوقع لمباراة العربي الودية

من المتوقع أن يدخل الأصفر بالتشكيل التالي أمام النادي القطري:

في حراسة المرمي: أوسبينا

وفي خط الدفاع: آل منصور، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، كونان.

وخط الوسط: بيتي، عسيري، مختار علي، علي الحسن

خط الهجوم: الغنام، فينسيت أبو بكر.

إليكم جدول مباريات النصر في الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

-«الجولة الأولى» - النصر × الوحدة.

-«الجولة الثانية» - التعاون × النصر.



-«الجولة الثالثة» - النصر × ضمك.

-«الجولة الرابعة» - الباطن × النصر.

-«الجولة الخامسة» - النصر × الإتحاد.

-«الجولة السادسة» - ابها × النصر.



-«الجولة السابعة» - النصر × العدالة.

-«الجولة الثامنة» - النصر × الفيحاء.

-«الجولة التاسعة» - الرائد × النصر.

-«الجولة العاشرة» - النصر × الهلال.

-«الجولة الحادية عشر» - الخليج × النصر.

-«الجولة الثانية عشر» - النصر × الطائي.

-«الجولة الثالثة عشر» -الشباب × النصر.

-«الجولة الرابعة عشر» - النصر × الإتفاق.

-«الجولة الخامسة عشر » - الفتح × النصر.