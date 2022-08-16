شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يرفض زيادة عقوبة الاتحاد في قضية "حمد الله".. تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء الموافق الموافق 16 من شهر أغسطس الجاري عن رفض نادي النصر السعودي زيادة العقوبة الموقعة على الاتحاد في قضية حمد الله.

وبحسب ما كشفه الموثوق "الطريقي" في تصريحاته صحفية، فإن العالمي يرفض تقديم استئناف ضد قرارات لجنة الاحتراف السعودية في قضية الدولي المغربي السابق عبد الرازق حمدالله.

وأكد الإعلامي الرياضية أن إدارة العالمي تتطلع إلى تحقيق هدف واحد، وهو الحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقد حمد الله، والذي يبلغ تقريبًا 83 مليون ريال.

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة أمام العربي

من المقرر أن يقع العالمي في مواجهة ودية قوية أمام العربي القطري مساء اليوم الثلاثاء بعد طلب من المدير الفني للنادي السعودي جارسيا.

على أن يحتضن ملعب مرسول بارك مجريات اللقاء المرتقب بين النصر ونظيره القطري، نادي العربي.

تشكيل النصر المتوقع لمباراة العربي الودية

من المتوقع أن يدخل الأصفر بالتشكيل التالي أمام النادي القطري:

حراسة المرمي: أوسبينا

خط الدفاع: آل منصور، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، كونان.

وفي خط الوسط: بيتي، عسيري، مختار علي، علي الحسن

وفي خط الهجوم: الغنام، فينسيت أبو بكر.

‏تعرف على جدول مباريات النصر في الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

-«الجولة الأولى»

النصر × الوحدة.

-«الجولة الثانية»

التعاون × النصر.



-«الجولة الثالثة»

النصر × ضمك.

-«الجولة الرابعة»

الباطن × النصر.

-«الجولة الخامسة»

النصر × الإتحاد.

-«الجولة السادسة»

ابها × النصر.



-«الجولة السابعة»

النصر × العدالة.

-«الجولة الثامنة»

النصر × الفيحاء.

-«الجولة التاسعة»

الرائد × النصر.

-«الجولة العاشرة»

النصر × الهلال.

-«الجولة الحادية عشر»

الخليج × النصر.

-«الجولة الثانية عشر»

النصر × الطائي.

-«الجولة الثالثة عشر»

الشباب × النصر.

-«الجولة الرابعة عشر»

النصر × الإتفاق.

-«الجولة الخامسة عشر »

الفتح × النصر.