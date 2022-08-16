- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
بدأت وزارةُ النقل والخدمات اللوجستية في تنفيذ أعمال استبدال فواصل التمدد على مشروع تقاطع طريق خريص مع طريق الشيخ جابر الصباح في مدينة الرياض، حيث يبلغ عدد فواصل التمدد بالمشروع نحو 4 فواصل بمجموع أطوال يصل إلى 11.90 لكل فاصل، إضافة إلى استبدال الفواصل وإصلاح الخرسانة أسفل الفواصل.
وستقوم الوزارةُ بعد ذلك بتنفيذ الأعمال على مرحلتين خلال مدة زمنية تستغرق 12 يوماً، إذ سيتم في المرحلة الأولى استبدال الفواصل وعددها 2، فيما سيتم في المرحلة الثانية استبدال الفواصل الطرفية وعددها 2.
وتهدف وزارةُ النقل والخدمات اللوجستية من خلال تنفيذ أعمال مشروع تقاطع طريق خريص مع طريق الشيخ جابر الصباح إلى الارتقاء بجودة الطريق وتحسين الخدمات المقدمة لقاصديه ورفع مستويات السلامة عليه وتخفيف الازدحام المروري، وصولاً لتحقيق مستهدفات قطاع الطرق في الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، من خلال الصعود بالمملكة للمرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق
بحلول عام 2030، ومواصلة ريادتها عالمياً في ترابط شبكاتها، وخفض معدل حالات الوفيات الناجمة عن الحوادث.
Advertisements
Advertisements
أخبار قد تهمك
قد يهمك أيضاً :-
- السعوديه بامطرف يحتفل بـ «قران» هاجر
- السعوديه آل خضير وآل الياسي يحتفون بزفاف أحمد
- السعوديه وداعاً.. أبي الغالي
- السعوديه أنا الإنسان
- «ساما» للممولين: طوروا أساليب توعية «الصغيرة والمتوسطة»
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. استبدال فواصل التمدد على تقاطع طريق خريص مع طريق الشيخ جابر الصباح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.