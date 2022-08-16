بالصور.. استبدال فواصل التمدد على تقاطع طريق خريص مع طريق الشيخ جابر الصباح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

بدأت وزارةُ النقل والخدمات اللوجستية في تنفيذ أعمال استبدال فواصل التمدد على مشروع تقاطع طريق خريص مع طريق الشيخ جابر الصباح في مدينة الرياض، حيث يبلغ عدد فواصل التمدد بالمشروع نحو 4 فواصل بمجموع أطوال يصل إلى 11.90 لكل فاصل، إضافة إلى استبدال الفواصل وإصلاح الخرسانة أسفل الفواصل.

وستقوم الوزارةُ بعد ذلك بتنفيذ الأعمال على مرحلتين خلال مدة زمنية تستغرق 12 يوماً، إذ سيتم في المرحلة الأولى استبدال الفواصل وعددها 2، فيما سيتم في المرحلة الثانية استبدال الفواصل الطرفية وعددها 2.

وتهدف وزارةُ النقل والخدمات اللوجستية من خلال تنفيذ أعمال مشروع تقاطع طريق خريص مع طريق الشيخ جابر الصباح إلى الارتقاء بجودة الطريق وتحسين الخدمات المقدمة لقاصديه ورفع مستويات السلامة عليه وتخفيف الازدحام المروري، وصولاً لتحقيق مستهدفات قطاع الطرق في الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، من خلال الصعود بالمملكة للمرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق

بحلول عام 2030، ومواصلة ريادتها عالمياً في ترابط شبكاتها، وخفض معدل حالات الوفيات الناجمة عن الحوادث.

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