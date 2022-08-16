«ساما» للممولين: طوروا أساليب توعية «الصغيرة والمتوسطة»

وأكد «ساما» ضرورة الاستعانة بالقنوات التوعوية المختلفة التي تضمن وصول البرامج إلى تلك المنشآت، مع تزويده بتقرير دوري ربع سنوي يوضح مساهمة جهات التمويل.
ونوه «ساما» أن حثه شركات التمويل على تقديم برامج التوعية التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي انطلاقا من الأهداف الرئيسية لبرنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية 2030) في شأن تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتمكين التخطيط المالي وتعزيز الثقافة المالية، وتماشيا مع الأهداف الرامية إلى دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكون من القطاعات الحيوية الداعمة لازدهار اقتصاد المملكة، ونظرا لأهمية تقديم التوعية التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تمكينها من التعامل السليم مع المنتجات التمويلية.
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