64 مليار ليرة عجز بميزانية تركيا

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت بيانات وزارة الخزانة والمالية التركية أمس (الإثنين) أن الميزانية المركزية سجلت عجزاً قدره 64 مليار ليرة (3.56 مليار دولار) في شهر يوليو الماضي، بينما سجل العجز الأساسي 47.3 مليار ليرة.

وبلغت مدفوعات الميزانية لخطة تعويض المودعين بالليرة عن الخسائر التي يتكبدونها مقابل أسعار العملة الصعبة، التي تم إطلاقها في ديسمبر 2021، لوقف تراجع العملة المحلية، 23.4 مليار ليرة في يوليو الماضي.

وسجلت الميزانية في الأشهر السبعة الأولى من العام فائضاً قدره 29.5 مليار ليرة، وفائضاً أساسياً 180.9 مليار ليرة. وبلغت مدفوعات الخطة التي تعوض خسائر المودعين بالليرة 60.6 مليار ليرة في تلك الفترة.