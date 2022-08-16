«الإحصاء»: التضخم في السعودية يرتفع 2.7 %

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ارتفاع معدل التضخم لشهر يوليو 2022، إلى 2.7% على أساس سنوي.

وسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا إلى 107.20 نقطة خلال يوليو 2022 وفقاً لسنة الأساس 2018، مقارنةً بـ104.41 نقطة خلال نفس الفترة من عام 2021.

ويعكس مؤشر أسعار المستهلك (CPI) التغيرات في الأسعار، التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات، والتي تتكون من 490 بند، تم اختيارها بناء على نتائج مسح الإنفاق والدخل الذي أُجري عام 2018، ويتم جمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع.

ويقيس مستوى التضخم نسبة التغير في تكاليف المعيشة بين الفترة الحالية ونفس الفترة المقابلة لها من السنة الماضية، ويُعرف انخفاضه من ارتفاعه بمقارنته مع الشهر الذي سبقه.

وأرجعت الهيئة في تقرير لها أمس (الإثنين)، الارتفاع إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 3.9% وأسعار النقل بنسبة 3.6%.

وبينت الهيئة أن قسم الأغذية والمشروبات تأثر بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.1%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في يوليو 2022، نظراً لوزنه في المؤشر البالغ 18.8%.

وارتفع قسم النقل متأثراً بارتفاع أسعار السيارات بنسبة 4.2%.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو 2022 ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.5% مقارنة بشهر يونيو 2022، متأثراً بارتفاع قسم النقل بنسبة 1.1%، والذي بدوره تأثر بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 1.1%.

التضخم في السعودية:

ارتفع 2.7 %

مؤشر الأسعار يقيس 490 بنداً

3.9 % ارتفاع الأغذية والمشروبات