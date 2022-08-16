اخبار الرياضه السعوديه هل يطلب المخالصة ؟

وتؤكد مصادر «عكاظ»، أن عسيري يمنّي النفس بتمثيل صفوف الفريق النصراوي أساسياً في الموسم الكروي القادم، وترك انطباع مميز في موسمه الأخير مع العالمي عند الجماهير النصراوية، إلا أن المصادر ذاتها تخشى أن يلاقي عسيري مصير يحيى الشهري، وذلك بالتجاهل ووضعه خارج قائمة الفريق بدءا من الجولة الأولى، أو ركنه على دكة البدلاء بمجرد انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.
ولم يستبعد المصدر الخاص، في ختام حديثه لـ«عكاظ»، طلب عسيري مخالصة مالية من إدارة النصر في فترة سابقة في ظل معاناته خلال تجربته الاحترافية مع ناديه النصر من الشائعات والمشاكل التي أرهقت كاهله، وأسهمت في انخفاض مستواه، متمنياً أن تتبدل الأحوال في الموسم الأخير مع الفريق.
يذكر أن عبدالفتاح عسيري وقع مع النصر عام 2020 ولمدة 3 سنوات، بعد انتهاء عقده مع الأهلي، ويعيش آخر موسم مع فريق النصر، ومن المنتظر أن يفتح اللاعب ملف العروض الاحترافية في فبراير القادم.
مشواره في النصر:
وقع عام 2020
مدة العقد 3 سنوات
موسمه الأخير مع العالمي
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