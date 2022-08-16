اخبار الرياضه السعوديه هل يطلب المخالصة ؟

محمد بن مسعود - الدمام - طلب المدرب الفرنسي رودي غارسيا من الجهاز الإداري بنادي النصر الوقوف على مستويات اللاعب عبدالفتاح عسيري، خلال المعسكر الإعدادي في مدينة ماربيا الإسبانية، الذي قدم فيه عسيري مستويات فنية قوية والتزاماً بمواعيد التدريبات والجدول الغذائي لضمان موسم كروي ناجح على الصعيد الفني والبدني، ومن المتوقع أن تتضح الصورة بشكل نهائي أمام اللاعب في الأيام القليلة القادمة.

وتؤكد مصادر «عكاظ»، أن عسيري يمنّي النفس بتمثيل صفوف الفريق النصراوي أساسياً في الموسم الكروي القادم، وترك انطباع مميز في موسمه الأخير مع العالمي عند الجماهير النصراوية، إلا أن المصادر ذاتها تخشى أن يلاقي عسيري مصير يحيى الشهري، وذلك بالتجاهل ووضعه خارج قائمة الفريق بدءا من الجولة الأولى، أو ركنه على دكة البدلاء بمجرد انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.

ولم يستبعد المصدر الخاص، في ختام حديثه لـ«عكاظ»، طلب عسيري مخالصة مالية من إدارة النصر في فترة سابقة في ظل معاناته خلال تجربته الاحترافية مع ناديه النصر من الشائعات والمشاكل التي أرهقت كاهله، وأسهمت في انخفاض مستواه، متمنياً أن تتبدل الأحوال في الموسم الأخير مع الفريق.

يذكر أن عبدالفتاح عسيري وقع مع النصر عام 2020 ولمدة 3 سنوات، بعد انتهاء عقده مع الأهلي، ويعيش آخر موسم مع فريق النصر، ومن المنتظر أن يفتح اللاعب ملف العروض الاحترافية في فبراير القادم.

مشواره في النصر:

وقع عام 2020

مدة العقد 3 سنوات

موسمه الأخير مع العالمي