صُنع بأجود أنواع الخشب.. تعرّف على أبرز مواصفات سلم الكعبة المشرفة

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استعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أبرز مواصفات سلم الكعبة المشرفة، وذلك تزامناً مع بدء مراسم غسل الكعبة المشرفة بحضور عدد من الوفود الإسلامية للمشاركة في غسلها.
وأوضحت الرئاسة أن السلم تم إحضاره عام 2000 م، ويبلغ طوله 565 سم، وارتفاعه 480 سم، في حين يبلغ عرضه 188 سم، ووزنه 6.5 ألف كجم.
وبينت أن السلم صنع بأجود أنواع الخشب “خشب التك”، ويعمل بـ 24 بطارية ويتم التحكم فيه آليًا، كما يحتوي على مصباح لإنارة الكعبة من الداخل، وتكييف مركزي، وكذلك خزان لمياه غسل الكعبة، وخزان لمياه التكييف.
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Source akhbaar24
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