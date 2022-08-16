شاهد .. بيان أمني بشأن القبض على مواطنين بنجران ظهر أحدهما في مقطع فيديو يطلق النار في الهواء والآخر وثق ذلك ونشره

︎ . المناطق_نجران قبضت شرطة منطقة نجران على مواطنين ظهر أحدهما في مقطع فيديو يطلق النار في الهواء من سلاح ناري بحوزته، معرضًا حياة الآخرين للخطر، والآخر لتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة. https://almnatiq.net/wp-content/uploads/2022/08/st.coWLTuUlo5L4.mp4 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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