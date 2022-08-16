من بينها لائحة تنظيم للجامعات والكليات الأهلية.. طرح 11 مشروعاً عبر منصة استطلاع لأخذ المرئيات حولها

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عرضت منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 11 مشروعاً تنظيمياً وإجرائياً؛ بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها.

ومن أبرز المشروعات المطروحة مشروع “قواعد جباية الزكاة من الاستثمار في الصناديق الاستثمارية” الذي طرحته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ بهدف توضيح آلية حساب الزكاة للصناديق الاستثمارية الموافق على تأسيسها من هيئة السوق المالية، وينتهي الاستطلاع عليه بتاريخ 31 أغسطس الجاري.

وطرحت وزارة التعليم مشروعين ينتهي الاستطلاع عليهما يوم 5 سبتمبر المقبل؛ الأول مشروع “اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية”، والثاني مشروع اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية؛ ويهدفان إلى تحديث اللوائح المنظمة للتعليم الجامعي، وتشجيع الاستثمار والتوسع في التعليم الجامعي الأهلي، إضافة إلى تأهيل الكفاءات العلمية والمهنية التي يحتاجها سوق العمل.

فيما طرحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مشروعين؛ الأول مشروع تنظيمات المنافسة لمنصات المحتوى الرقمي، وينتهي استطلاعه يوم 28 أغسطس الجاري؛ ويهدف إلى تهيئة البيئة المناسبة للنمو المتوقع في القطاع، بينما الثاني مشروع تنظيمات تنفيذ وحماية البنية التحتية، وينتهي الاستطلاع عليه يوم 31 أغسطس.



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Source akhbaar24

