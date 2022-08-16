الدولار يرتفع ويهبط بأسعار الذهب

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هبطت أسعار الذهب بأكثر من واحد في المائة إلى أدنى مستوياتها في أسبوع، وسط تراجع حاد لأسعار المعادن النفيسة الأخرى مع صعود الدولار، في ظل مخاوف حيال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سعر الفائدة، وهو ما يزيد الضغوط على المعدن الأصفر.

الذهب يتراجع:

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمائة إلى 1780.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1750 بتوقيت جرينتش، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من أغسطس في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.06 بالمئة إلى 1796.30 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.4 بالمائة، مما يجعل الذهب والسلع الأخرى المسعرة بالعملة الخضراء أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

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Source almnatiq

