بوتين وزعيم كوريا الشمالية يتبادلان رسائل الدعم: جهود لإحباط استفزازات القوات المعادية

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بعث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رسالة إلى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، معربًا عن رغبته في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى علاقات أوثق.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية، اليوم الإثنين، بأن رسالة الرئيس بوتين دعت إلى العمل لتوسيع علاقات ثنائية، بناءة وأكثر شمولا بجهود مشتركة، حسب «سكاي نيوز» البريطانية.

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Source almnatiq

