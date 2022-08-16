دراسة تكشف عن الفاكهة رقم 1 في إطالة العمر .. وأفضل طريقة لإضافتها للنظام الغذائي

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توصلت دراسة جديدة نُشرت بمجلة «Foods» إلى أنه عند إضافة حوالى كوبين من العنب إلى نظام غذائي يومي يتضمن كمية عالية من الأطعمة الغنية بالدهون، أدى ذلك إلى انخفاض مشاكل الكبد الدهني ورفع مستويات الجينات المضادة للأكسدة وزيادة العمر.

وقال الدكتور جون بيزوتو، أن «الشخص يمكن أن يستمتع على الأرجح بحياة أطول من أربع أو خمس سنوات. وقد يكون الأمر مختلفًا إذا بدأ بتناول العنب بانتظام»، وفقا لما نقله موقع «eat this not that» الطب المتخصص، نقلا عن موقع «EurekAlert».

يذكر أن العنب يحتوي على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة بما في ذلك ريسفيراترول ومضادات الاكسدة وكيرسيتين والأنثوسيانين.

كما يحتوي على مغذيات نباتية، والتي لها أيضًا خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، ما يساعد في الحفاظ على صحة الخلايا والحمض النووي، وبالتالي يساعد في الحفاظ على الصحة

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Source almnatiq

