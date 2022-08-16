الهلال ينتظر مصير جانج.. والشهراني يحصل على راحة

︎

.



أجرى مدافع نادي الهلال، المحترف الكوري الجنوبي جانج هيون سو أشعة على موضع إصابته في عضلة الفخد.

ومن المقرر أن تظهر نتائج الأشعة التي أجراها جانج خلال يومين وفقًا لما أعلن نادي الهلال عبر حسابه على تويتر.

كما منح الجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، راحة لياسر الشهراني عن المران نظير مرافقته لوالده في المستشفى.

ويستعد نادي الهلال لمواجهة الخليج يوم 25 أغسطس الجاري، ضمن الجولة الأولى من دوري المحترفين.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

