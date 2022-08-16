الكويت توقف إصدار جميع أنواع الزيارات للوافدين حتى إشعار آخر

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المناطق_وكالات

أوقفت وزارة الداخلية الكويتية إصدار جميع أنواع سمات زيارات الوافدين العائلية والسياحية، والالتحاق بعائل، حتي إشعار آخر.

وبحسب مصادر محلية كويتية؛ خرج القرار بسبب أنه “يجري العمل على تعديل آلية إصدار سمات الزيارة، كما سيتم إقرار إجراءات وشروط جديدة”.

وأضافت المصادر: «أن جميع إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست تلقت صباح اليوم تعليمات شفهية بوقف جميع أنواع سمات الدخول للوافدين، حتى صدور تعليمات جديدة».

فيما لا تزال إجراءات سمات الدخول الخاصة بالأوربيين سارية العمل؛ والتي تستخرج عن طريق خدمة (أون لاين) من المطار الدولي.

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Source almnatiq

