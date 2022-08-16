201 مخالف لنظام البيئة في شهر ونصف - #عاجل

ضبطت القوات الخاصة بالأمن البيئي خلال شهر يوليو الماضي وحتى منتصف أغسطس الجاري 201 مخالفا لنظام البيئة قاموا بعدة ممارسات مخالفة، مثل إشعال النار في أماكن غير مخصصة لذلك دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة في عدد من مناطق المملكة، ورعي متون الإبل والأغنام في مواقع ممنوعة، ونقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص، فضلا عن حيازة حطب محلي لأغراض تجارية، وقطع الأشجار، واصطياد كائنات فطرية بالبندقية، وتلويث البيئة بحرق مخلفات صناعية، وغيرها من المخالفات التي تطلبت تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين للبيئة، وتحرص قوات الأمن البيئي على عدم التعدي على النظام من أجل ضمان بيئة مستدامة.

ويأتي رعي الإبل والأغنام في مواقع ممنوعة، أكثر المخالفات المرتكبة، والتي قبضت قوات الأمن البيئي على مخالفيها في الفترة الأخيرة، حيث تم القبض على 111 مخالفا لرعي الإبل والأغنام في مواقع ممنوعة، ويلي ذلك المخالفون في احتياز الحطب المحلي لأغراض تجارية وعددهم 66 مخالفا، ثم 17 مخالفا لإشعال النار في أماكن غير مخصصة، ثم 15 مخالفا لنظام لنقل الرمال وتجريف التربة، ثم 4 مخالفين لنظام لقطع الأشجار.

مخالفات

يوليو 134 مخالفا

أغسطس حتى منتصفه 67 مخالفا

الإجمالي في شهر ونصف 201 مخالف

111 مخالفا لرعي الإبل والأغنام في مواقع ممنوعة

66 مخالفا لحيازة الحطب لأغراض تجارية

17 مخالفا لإشعال النار في أماكن غير مخصصة

15 مخالفا لنقل الرمال وتجريف التربة

4 مخالفين لقطع الأشجار

14 أغسطس

خلال أسبوع.. ضبط (22) مخالفا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة

4 مخالفين لإشعالهم النار في أماكن غير مخصصة دون اتحاذ الاحتياطات اللازمة بمنطقة عسير

16 مخالفا لرعيهم 366 متنا من الإبل و316 رأسا من الأغنام في عدد من المواقع الممنوعة

مخالفتان لنظام البيئة لنقلهما الرمال وتجريف التربة دون ترخيص بمنطقة عسير

7 أغسطس

خلال أسبوع.. ضبط (45) مخالفا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة

14 مخالفا لرعيهم 377 متنا من الإبل و50 رأسا من الأغنام في عدد من المواقع الممنوعة

30 مخالفا بحوزتهم 30 مترا مكعبا من الحطب المحلي لأغراض تجارية بمنطقتي الرياض وعسير

مخالفان لنظام البيئة لقطعهما شجرتين في منطقة الرياض

31 يوليو

خلال أسبوع.. ضبط منشأة، و(42) شخصا لمخالفتهم نظام البيئة في عدد من مناطق المملكة

34 مخالفا لرعيهم 548 متنا من الإبل و2029 رأسا من الأغنام في عدد من المواقع الممنوعة

8 مخالفين لنظام البيئة لنقلهما الرمال وتجريف التربة دون ترخيص بمنطقتي مكة والرياض

1 منشأة مخالفة لنظام البيئة لممارستها أنشطة مضرة بالتربة وتلويثها في منطقة الرياض

24 يوليو

خلال أسبوع.. ضبط (32) مخالفا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة

مخالفان لتلويثهما البيئة بحرق مخلفات صناعية في مدينة جدة

مخالف لتنظيم البيئة للاتجاره بكائنات فطرية في محافظة الطائف

مخالفان لقطعهما الأشجار وتفحيمها في مدينة جدة وبحوزتهما 900 مترا مكعبا من الحطب والفحم المحليين

3 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في أماكن غير مخصصة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة

24 مخالفا لرعيهم 730 متنا من الإبل و300 رأسا من الأغنام في عدد من المواقع الممنوعة

17 يوليو

خلال أسبوع.. ضبط (19) مخالفا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة

13 مخالفا لرعيهم 196 متنا من الإبل و200 رأس من الأغنام في عدد من المواقع الممنوعة

4 مخالفين لنظام البيئة لنقلهما الرمال وتجريف التربة دون ترخيص بمنطقة الرياض

مخالفان بحوزتهم 10 أمتار مكعبة من الحطب المحلي لأغراض تجارية بمنطقة تبوك

10 يوليو

خلال أسبوع.. ضبط (41) مخالفا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة

3 مخالفين لإشعالهم النار في أماكن غير مخصصة دون اتحاذ الاحتياطات اللازمة

10 مخالفين لرعيهم 300 متنا من الإبل و550 رأسا من الأغنام في عدد من المواقع الممنوعة

28 مخالفا بحوزتهم 40 مترا مكعبا من الحطب المحلي لأغراض تجارية بمنطقتي الرياض وعسير

3 يوليو

خلال أسبوع.. ضبط (32) مخالفا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة

7 مخالفين لإشعالهم النار في أماكن غير مخصصة دون اتحاذ الاحتياطات اللازمة

مخالف لنظام البيئة لاصطياده كائنا فطريا (وبر) دون ترخيص باستخدام بندقية شوان في محافظة العلا

19 مخالفا لرعيهم 478 متنا من الإبل في عدد من المواقع الممنوعة

4 مخالفين بحوزتهم 99 مترا مكعبا من الحطب المحلي لأغراض تجارية بمنطقة عسير

مخالف لنظام البيئة لنقله الرمال وتجريف التربة دون ترخيص بمنطقة تبوك