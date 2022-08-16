ترحيل 385 طنا من مخلفات الأمطار بعسير

المواقع المتأثرة
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للنظافة بالأمانة المهندس محمد سبران أن الأمانة استنفرت فرقها الميدانية، خاصة في الأماكن التي شهدت كثافة في هطول الأمطار، مشيراً إلى أنه قد تم دعم الفرق الميدانية بمعدات مختلفة الأحجام، بهدف إزالة مخلفات الأمطار خلال الأيام الماضية، حيث وزعت الأمانة الفرق الميدانية، وفق خطط معدة مسبقا لمباشرة المواقع المتأثرة لمعالجتها، وإعادة الحركة فيها لطبيعتها، وتمثلت تلك الجهود بكنس أكثر من 812 كم في مواقع مختلفة، إضافة إلى أعمال تنظيف مكثفة لإزالة الأتربة والمخلفات، والتي تجاوزت 385 طنا تم ترحيلها.
متابعة البلاغات
وأكد سبران أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة، للوقوف على أي مستجدات ومتابعة البلاغات وملاحظات المواطنين، الواردة بشأن الحالة المطرية.
وأهاب بالمواطنين والمقيمين، في حال وجود أي ملاحظات التواصل عبر الرقم الموحد للبلاغات «940».
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