أثايبة نجران بلا تشجير

واستغرب عدد من المواطنين ساكني الحي، الذي لا يبعد عن الأمانة سوى 50 مترا، وفرع وزارة الزاعة بالحي، عدم تشجير الحي السكني بما فيها تأسيس أحواض بالقرب من المنازل وشوارع الحي التي أصبحت خالية من التشجير، مناشدين سرعة التشجير.
وخاطبت دوت الخليج أمانة منطقة نجران بتاريخ 8-7-2022 للرد على مطالب سكان الحي، ولم يتم الرد حتى تاريخ النشر.
ولا يقتصر الهدف من المساحات الخضراء بمجرد تجميل المناطق الحضرية، إذ تُعتبر الأشجار القلب النابض للمناطق، وهي أساسية لإنشاء مدن صحية وصالحة للعيش ومستدامة في جميع المملكة.
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