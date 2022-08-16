اخبار دوليه – أمريكا تندد بقول إيران إن سلمان رشدي مسؤول عن الهجوم عليه

محمد بن مسعود - الدمام - قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين إن تلميح إيران إلى أن الروائي سلمان رشدي نفسه هو من يتحمل مسؤولية الهجوم عليه بسكين يوم الجمعة وجهة نظر بغيضة.

وأضاف برايس للصحفيين في إفادة صحفية اعتيادية “إنه بغيض. مقزز. نحن ندينه. هذا شيء مشين للغاية”.