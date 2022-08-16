محمد بن مسعود - الدمام - قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين إن تلميح إيران إلى أن الروائي سلمان رشدي نفسه هو من يتحمل مسؤولية الهجوم عليه بسكين يوم الجمعة وجهة نظر بغيضة.
وأضاف برايس للصحفيين في إفادة صحفية اعتيادية “إنه بغيض. مقزز. نحن ندينه. هذا شيء مشين للغاية”.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – أمريكا تندد بقول إيران إن سلمان رشدي مسؤول عن الهجوم عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.