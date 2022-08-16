البديع يقترب من التعاقد مع البرازيلي والتر

محمد بن مسعود - الدمام - يبحث نادي البديع عن تدعيم صفوفه واستكمال عقد لاعبيه المحترفين في الفترة المتبقية من فترة التسجيل الأولى التي تنتهي في الأسبوع الأول من سبتمبر القادم قبل الدخول في منافسات دوري ناصر بن حمد الممتاز.

وكشفت مصادر خاصة لـ«الأيام الرياضي» أن إدارة نادي البديع فتحت باب المفاوضات مع اللاعب البرازيلي والتر لتمثيل الفريق هذا الموسم، لينضم والتر مع بقية مواطنيه الثلاثي المدافع التون جونيور، ولاعب الوسط فليس برتو، والمهاجم فيرزا دي سوزا، ومن المتوقع أن تتضح الصورة النهائية حول هذه المفاوضات خلال الأيام القادمة.

وسبق للاعب البرازيلي أن مثل نادي البحرين في الموسمين الماضيين وكان عنصرا فاعلا مع الفريق وساهم في صعود البحرين لدوري مناصر بن حمد الموسم الماضي، ويتميز بالطول والقوة البدنية.

وكانت إدارة نادي البديع كشفت في الأيام الأخيرة عن نجاحها في الحصول على خدمات الثلاثي المدافع علي خليل العاثم، والمهاجم مهدي طرادة، ولاعب الوسط ضياء سلمان.

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