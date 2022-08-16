منتخب الناشئين لكرة القدم يختتم معسكر تركيا

العدد 12183 الثلاثاء 16 أغسطس 2022 الموافق 18 محرم 1444
اختتم منتخبنا لفئة الناشئين لكرة القدم معسكره التحضيري في تركيا، والذي أقيم خلال الفترة 2 وحتى 15 أغسطس الجاري.
واشتمل معسكر أحمر الناشئين في تركيا على 3 مباريات ودية، كانت الأولى أمام فريق نادي hisareyn التركي، وفاز منتخبنا فيها بنتيجة (2-1) وسجل الهدفين اللاعب محمد أحمد عبدالرحمن، أما الودية الثانية فكانت أمام فريق نادي kocaelispo التركي، وانتهت بالتعادل (2-2) وسجل هدفي منتخبنا اللاعب سامي بسام، فيما الودية الثالثة أمام فريق نادي sakaryaspor التركي وانتهت بفوز منتخبنا بهدف حمل إمضاء اللاعب سامي بسام، وكان من المقرر أن يخوض المنتخب ودية أمام فريق نادي بشكتاش التركي يوم 11 أغسطس، إلا أنها ألغيت بسبب سوء الأحوال الجوية.
وشكل المعسكر فرصة مثالية للجهاز الفني لمنتخب الناشئين بقيادة المدرب الوطني بدر خليل؛ لانسجام اللاعبين والوصول إلى الجاهزية المطلوبة قبل المشاركة في تصفيات كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023، إذ ستقام التصفيات في عمان خلال أكتوبر المقبل بنظام التجمع، وتضم مجموعة منتخبنا: عمان والعراق وقطر ولبنان.
واشتمل المعسكر على تدريبات مكثفة في الفترتين الصباحية المسائية، على أن ينتظم المنتخب في تدريباته المحلية مع عودته من معسكر تركيا إلى حين موعد التصفيات الآسيوية.
واختار المدرب بدر خليل قائمة مكونة من 28 لاعبًا لمعسكر تركيا، وهم: محمد الخلاقي، مهران محمد، عمار البصري، علي يونس، علي الشرقاوي، أحمد جاسم، سيد كرار علوي، راشد مجيران، سامي بسام، مهدي توراني، سيف البوفلاسة، عبدالله الخالدي، محمد الشيخاني، ناصر الفرحان، محمد اليعقوب، فارس مهدي، علي نصيف، صلاح الشيبة، خالد الخلف، عبدالله أسامة، محمد خليفة، سلمان السبر، راشد بوخماس، يوسف خميس، فيصل الفرحان، يوسف الدوسري، فارس صالح، عقيل إسماعيل.
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