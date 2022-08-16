اتحاد الريف يعلن عن تعاقداته الجديدة لفريقه الكروي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي اتحاد الريف عن تعاقدها الرسمي مع 5 لاعبين محترفين لتمثيل الفريق الكروي الأول في الموسم القادم بعد المستويات المقنعة التي قدمها اللاعبين في الفترة الماضية تحت قيادة المدرب حسين عياد.

وجاء التعاقد مع لاعب الوسط النيبالي منيش، والحارس الأوزبكي برزوخد، ولاعب الوسط السنغالي ديمبا، والمدافع الموريتاني محمد علي، والمهاجم النيجيري دانييل، إلى جانب بعض التعاقدات المحلية.

وكان الفريق الذي سيشارك للمرة الأولى في مسابقات الاتحاد البحريني لكرة القدم بدأ إعداده وتحضيراته منذ يونيو الماضي وسط حضور لافت ومميز من لاعبيه قبل أن يجري العديد من التغييرات وفق حاجة الفريق لتدعيم بعض المراكز، ونجح الفريق بالتعاقد مع لاعب الخبرة سيد محمد عباس الذي الخليج 365 له تمثيل ناديه الاتحاد والمنامة والاتفاق.

وخاض الفريق العديد من المباريات الودية مع الأندية المحلية، وتعمل إدارة النادي برئاسة عبدالله كاظم في توفير الأجواء والبيئة المناسبة لتنفيذ البرنامج الفني الموضوع من قبل الجهاز الفني من أجــل الظهور بصورة جيدة ومقبولة في أول مواســمه ومن ثم البناء عليه في المواسم القادمة.

المصدر: يونس منصور