العبيدلي خالداوي.. والفريق غادر لمعسكره التدريبي بتركيا

محمد بن مسعود - الدمام - غادر وفد نادي الخالدية أمس الأول متوجها لإقامة معسكره التدريبي الخارجي في تركيا تحضيرا للموسم الكروي القادم وبقيادة المدرب البرتغالي برونو ميغيل، وسيخوض الفريق 4 مباريات ودية تحضيرية تكون بمثابة البروفات الأخيرة قبل الدخول رسميا في المنافسات الرسمية وتحديدا ببطولة كأس الاتحاد مطلع سبتمبر القادم.

وكانت إدارة نادي الخالدية نجحت في الفترة السابقة في الحصول على خدمات العديد من اللاعبين بعدما تعاقدت مع النيجيري البرنس، وعلي عبدالله، والدولي عبدالله الهزاع، وآخر الصفقات المحلية التعاقد مع إبراهيم العبيدلي قادما من نادي الحالة، إذ يتمتع العبيدلي بخبرة كروية جيدة وطويلة قضاها مع أندية المحرق والحد مع تمثيله لمنتخباتنا الوطنية.

ويشهد معسكر الفريق عودة اللاعب محمد الحردان الذي تعرض لإصابة في أثناء تحضيرات المنتخب الوطني للتصفيات الآسيوية في مايو الماضي وأبعدته عن الملاعب قبل أن يعاد تأهيله.

وأنهت إدارة النادي ملف التعاقد مع اللاعبين المحترفين في وقت مبكر هذا الموسم من خلال التعاقد مع العماني زاهر الأغبر، والتونسي أيمن الحرزي، والجزائري سامي فريوي، والبرازيلي رفاييل اسيس.

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