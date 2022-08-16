عيسى بن علي في مقدمة مستقبلي منتخب الطائرة ثالث آسيا

محمد بن مسعود - الدمام - كان سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في مقدمة مستقبلي المنتخب الأول للكرة الطائرة العائد من تايلند محملا بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بنهائيات كأس آسيا التي اختتمت مؤخرا بتحقيق إنجاز تاريخي هو الأول من نوعه للمنتخب، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة د. عبدالرحمن عسكر والأمين العام للجنة الأولمبية فارس الكوهجي وأمين عام الاتحاد البحريني للكرة الطائرة فراس الحلواجي وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

واستقبل سموه لاعبي المنتخب بالورود لدى وصولهم قاعة التشريفات بمطار البحرين الدولي مساء الإثنين 15 أغسطس 2022.

ونقل سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة للاعبين والجهازين الفني والإداري تحيات وتهاني سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، مشيدا بالإنجاز التاريخي المتميز للكرة الطائرة على الصعيد القاري والذي يعكس تطور اللعبة.

وأضاف سموه: «تعتبر الكرة الطائرة من الألعاب المنجزة والتي حققت العديد من الإنجازات، وإن هذا المركز الآسيوي الجديد يمثل مصدر فخر واعتزاز بالنسبة لنا، وهو انعكاس للجهود التي يبذلها الاتحاد البحريني للكرة الطائرة برئاسة الشيخ علي بن محمد آل خليفة في الاهتمام باللعبة وتنميتها».

وأشاد بالجهود التي بذلها اللاعبون والجهازان الفني والإداري وتحليهم بروح العزيمة والإصرار التي قادتهم لصعود منصة التتويج وتحقيق البرونزية التاريخية، متمنيا للاعبين المزيد من التوفيق والنجاح.

ومن جانبه، أعرب د. عبدالرحمن عسكر عن بالغ اعتزازه بهذا الإنجاز التاريخي لمنتخب الكرة الطائرة والذي أسعد الجميع وأكد المستوى التصاعدي الذي تسير عليه اللعبة، مثنيا على الأداء الطيب الذي قدمه اللاعبون وحرصهم على التمثيل المشرف لإعلاء راية المملكة، وبارك للاتحاد البحريني للكرة الطائرة برئاسة الشيخ علي بن محمد آل خليفة، منوها بجهود الاتحاد ودوره في دعم مسيرة المنتخب.

ومن جانبه، عبر فارس الكوهجي عن فخره واعتزازه بما حققه اللاعبون من نتيجة متميزة، حيث إن أفضل مركز حققه المنتخب كان الثامن آسيويا في نسخة الكويت 1987، وإن هذا الإنجاز يترجم الجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والجهازان الفني والإداري في سبيل تحقيق هذه النتيجة الرائعة والتي ستشكل حافزا من أجل تحقيق المزيد في البطولات القادمة».

وبارك الكوهجي للاتحاد البحريني للكرة الطائرة برئاسة الشيخ علي بن محمد آل خليفة حيث إن هذا الإنجاز يعكس سلامة النهج الإداري الذي يتبعه الاتحاد في دعم المنتخبات ورعايتها لتحقيق أفضل النتائج والمستويات».